Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haftbefehl für zwei Räuber

Gera (ots)

Aufgrund ihres kriminellen Verhaltens befinden sich zwei junge Männer seit dem vergangenen Wochenende nunmehr im Gefängnis. Zwei Polizeibeamte wurden während ihrer Streifenfahrt am Freitagabend (22.05.2020), gegen 21:45 Uhr im Bereich der Schlossstraße von einem 35-Jährigen angesprochen, der ihnen erzählte, dass er soeben von zwei Männer zur Übergabe von Geld gezwungen wurde, wobei einer der Täter ihn mit einem Messer bedrohte. Als die beiden noch in Tatortnähe befindlichen Räuber den Streifenwagen erblickten, rannten sie kurzerhand davon. Unverzüglich nahmen die Beamten zu Fuß die Verfolgung auf, so dass nach kurzer Zeit die Flucht für den einen der beiden mit seiner Festnahme endete. Sein Kompagnon konnte zunächst trotz intensiver Fahndung nicht mehr aufgefunden werden. Erst im Rahmen der weiterführenden Ermittlungen gelang es schließlich diesen zu identifizieren und am Samstagabend (23.05.2020) ebenfalls festzunehmen. Nachdem beide 19 und 21 Jahre alten Räuber dem Haftrichter vorgeführt wurden, befinden sie sich nunmehr in einer JVA. Der 35-jährige Geschädigte blieb glücklicherweise unverletzt. (KR)

