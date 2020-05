Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz Hinter der Mauer

Gera (ots)

Samstagnachmittag (23.05.2020), gegen 16:40 Uhr wurden Polizeibeamte durch Zeugen im Bereich Hinter der Mauer / Steinweg auf eine gestürzte Rollstuhlfahrerin, die dringend auf Hilfe benötige, aufmerksam gemacht. Die junge Frau (35) geriet beim Befahren der Örtlichkeit mit einem Rad ihres Rollstuhls in die Schienenführung der Straßenbahn, kippte um und verletzte sich. Unverzüglich eilten die Beamten herbei und forderten für die Frau medizinische Hilfe an. Mit einem Rettungswagen kam die Verletzte in ein Krankenhaus. Für eine kurze Zeit kam es zu Verkehrseinschränkungen im Schienenbereich. (KR)

