LPI-G: Gestohlene Simson wieder aufgetaucht

Altenburg (ots)

Der Eigentümer einer Simson S51 meldete sich am Vormittag des vergangenen Freitages (22.05.2020) bei der Altenburger Polizei, um sein Zweirad als gestohlen zu melden. Dieses war gesichert in der Teichvorstadt abgestellt. Unbekannte Täter griffen sich das grüne Gefährt und entkamen unerkannt. Am Nachmittag desselben Tages fand der Eigentümer seine gestohlene Simson schließlich in der Langengasse wieder. Nachdem diese auf Spuren untersucht wurde, konnte sie an den 40-jährigen Eigentümer wieder übergeben werden. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Altenburger Polizei nach Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Simson-Dieb geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

