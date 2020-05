Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahren unter Alkohol

Gera (ots)

Nach einem Bürgerhinweis suchten Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Gera am Freitagnachmittag einen Pkw - Fahrer in Gera-Lusan auf. Der 34 Jährige war beobachtet worden, wie er, nachdem er seinen Pkw eingeparkt hatte, schwankend nach Hause lief. Der Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2, 32 Promille. Durch die Beamten wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein wurde vorläufig entzogen.

