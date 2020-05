Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Eigentümer gesucht

Gera (ots)

Am Freitag gegen 14:20 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Bürger drei noch unbekannte Personen beim Diebstahl eines Fahrrades. Das schwarzgelbe Mountainbike der Marke: "Stycle" Modell Cassini stand an einer Hauswand in der Reichsstraße. Die Täter begaben sich mit dem Fahrrad in die Wasserkunststraße. Vermutlich weil sie bemerkten, dass sie beobachtet wurden, ließen sie das Mountainbike in der Wasserkunststraße stehen und flüchteten. Der tatsächliche Eigentümer des Mountainbikes konnte bisher noch nicht ermittelt werden und kann sich beim Inspektionsdienst Gera unter der Telefonnummer 0365/8290 melden.

