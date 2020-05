Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer schwerverletzt

Zumroda (ots)

Am Freitag kam es gegen 15:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 52-jährigiger Motorradfahrer befuhr die L2466 von Harthau in Richtung Zumroda. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Kraftrad, kam mit diesem von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht.

