Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeige wegen Sachbeschädigung

Gera (ots)

Ein 19 Jähriger, ein 21 Jähriger und ein weiterer, bislang unbekannter, Täter beschädigten am Donnerstag (21.05.2020), gegen 23:10 Uhr insgesamt 7 Fahrzeuge in der Bieblacher Straße. Bei 6 Fahrzeugen waren die Spiegel in der Folge umgeklappt bei einem 7. liefen die Täter über das Fahrzeug. Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde erstattet. (MW)

