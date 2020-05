Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mittelfinger gezeigt

Gera (ots)

Nachdem ein 23 Jähriger am Donnerstag (21.05.2020), gegen 20:15 Uhr aus einem Fahrzeug heraus in Richtung Polizeibeamter den Mittelfinger zeigte, stoppten die Beamten das Fahrzeug und es kam zur Kontrolle. Während dieser Kontrolle zeigten sich der 21-Jährige und ein 19 Jähriger Insasse des Pkw äußerst unkooperativ und aggressiv den Beamten gegenüber. Außerdem wurden die Beamten mehrfach beleidigt. Nachdem die Personen mehrfach aufgefordert wurden, den Beamten nicht zu nahe zu kommen, wurden die beiden Personen in Gewahrsam genommen. Entsprechende Anzeigen wurden erstattet. (MW)

