Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Schlangenlinien unterwegs

Windischleuba (ots)

Aufgrund seiner Fahrweise in Schlangenlinien kontrollierten Polizeibeamte einen 45-jährigen Fahrradfahrer am 21.05.2020, gegen 19:30 Uhr An der Mühle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte schnell den Grund für seine Fahrweise. Dieser Test ergab einen Wert von 1,7 Promille. (MW)

