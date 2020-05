Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Getrunken und gestürzt

Nobitz (ots)

Ein 73-jähriger Mann war am Donnerstag (21.05.2020), gegen 19:50 Uhr mit seinem Fahrrad in Mockern unterwegs und stürzte hin. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Bei dem Sturz verletzte sich der Rentner am Bein. (MW)

