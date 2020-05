Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aggressiver Ladendieb

Schmölln (ots)

Nachdem ein 29-jähriger Mann am Mittwoch (20.05.2020), gegen 19:45 Uhr dabei beobachtet wurde wie er in einem Einkaufsmarkt in der Bergstraße Waren für circa 30 Euro in seinen Rucksack steckte und den Markt, ohne diese Dinge zu bezahlen, verlassen wollte, sprach eine Mitarbeiterin den Mann an. Dieser reagierte zuerst verbal aggressiv der Frau gegenüber und schubste sie in der Folge. Eine Anzeige gegen den Mann wurde erstattet. (MW)

