Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Untersuchungshaft gegangen

Altenburg (ots)

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen erfolgten am Dienstag (19.05.2020) Durchsuchungsmaßnahmen der Altenburger Polizei in 2 Objekten in Altenburg. Bei diesen Durchsuchungen wurden insgesamt 31 Gramm Crystal und eine nicht unerhebliche Summe an Bargeld sichergestellt. Eine junge Frau (Mitte 20) wurde festgenommen und in der Folge einem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft bestätigte. Aufgrund laufender Ermittlungen können keine näheren Details zum Sachverhalt veröffentlicht werden. (MW)

