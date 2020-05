Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht in Braunichswalde - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Am Mittwoch, dem 20.05.2020, gegen 13:00 Uhr kam es im Gewerbegebiet Morgensonne in Braunichswalde zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge beobachtete einen lilafarbenen Pkw, welcher das Gewerbegebiet in Richtung Ronneburger Straße verlassen wollte. Als die Fahrerin an einem Lkw vorbeifuhr kam sie zu weit nach links und kollidierte mit einem Maschendrahtzaun. An diesem entstand lediglich geringer Sachschaden, jedoch dürfte der Pkw einen nicht unerheblichen Schaden an der rechten Fahrzeugseite davongetragen haben. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt pflichtwidrig fort. Die Polizei sucht Zeugen. Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de(TA)

