Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwalbe gestohlen

Ronneburg (ots)

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Samstag (16.05.2020) und Sonntag (17.05.2020) gewaltsam Zutritt zu einer Garage an der Galgenmühle. Aus dieser wurde in der Folge eine grüne Schwalbe mit weißen Felgen, ein Schweißgerät und ein Kanister gestohlen. Wer Angaben zur Tat oder dem Verbleib des gestohlenen Gegenstände tätigen kann, der setzt sich bitte mit dem Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290 in Verbindung. (MW)

