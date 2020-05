Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit Gegenverkehr kolldiert

Meuselwitz (ots)

Am Dienstag (19.05.2020), gegen 13:35 Uhr kam es zur Kollision zweier Fahrzeuge, in deren Folge eine Person leicht verletzt wurde und beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Eine 55-Jährige befuhr die Zeitzer Straße in Richtung Zeitz und missachtete beim Abbiegen in die Geschwister-Scholl-Straße einen entgegen kommenden Pkw. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der 54-jkährige Dacia Fahrer leicht verletzt. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell