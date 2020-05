Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Einbrüche

Zeulenroda-Triebes (ots)

Im Zeitraum von Freitag (15.05.2020) bis Dienstag (19.05.2020) gab es mehrere Einbrüche in Zeulenroda-Triebes. In der Ernst-Thälmann-Allee verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Firma. Hier wurden Räumlichkeiten durchsucht und eine Handkasse entwendet. Ebenfalls in dieser Straße wurde in ein weiteres Gebäude eingebrochen. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchwühlt 2 Laptops, ein Fernseher und diverse Werkzeuge entwendet. In eine Firma im Lohweg verschafften sich Unbekannte ebenfalls gewaltsam Zutritt und entwendeten eine Handkasse und ein Mobiltelefon. Ob die Einbrüche im Zusammenhang stehen ist Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen. Zeugen zu den Taten richten ihre Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661-6210. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell