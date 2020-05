Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 3 Fahrzeuge ausgebrannt

Zeulenroda-Triebes (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstag (19.05.2020) brannten 3 Fahrzeuge, welche auf einem Schotterplatz Schleizer Straße /Obere Gartenreihe geparkt waren. Die Fahrzeuge brannten komplett aus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, auch ein unmittelbar daneben befindliches Wohnhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Zur genauen Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Diesbezüglich werden Zeugen gesucht! Diese richten ihre Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Gera, Tel.: 0365-8234 1465. (MW)

