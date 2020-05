Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Gera (ots)

Ein 66-jähriger Mann befuhr am Montag (18.05.2020), gegen 18:52 Uhr mit seinem Pkw Ford den Stadtring-Süd-Ost in Richtung Zeitz. Zeitgleich befuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem Skoda die Braustraße in Richtung Stadtring-Süd-Ost. Aus noch ungeklärter Ursache kam es im Bereich der ampelgeregelten Kreuzung zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und diese mussten abgeschleppt werden. Der Skodafahrer wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Hondafahrer einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille hatte. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell