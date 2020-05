Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Im Baustellenbereich randaliert

Gera (ots)

Zeugen beobachteten, wie ein 36-jähriger Mann am Montag (18.05.2020), gegen 19:40 Uhr, begleitet von weiteren Personen, im Bereich der Baustelle Wiesestraße randalierte. Die Baustellenabsperrungen sicherten unter Anderem Baugruben auf dem Fußweg ab. In der Folge tat er Selbes in der H.-Zille-Straße. Gegen den Mann wurde eine Anzeige erstattet und die Baustellen konnten wieder gesichert werden. (MW)

