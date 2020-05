Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Werkstatt

Remsa (ots)

Gebrannt hat es am Montag (18.05.2020), gegen 13:40 Uhr in einer Firmenwerkstatt in der Poschwitzer Straße. Aufgrund eines Funkenfluges bei Schweißarbeiten kam es zum Brandausbruch. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. (MW)

