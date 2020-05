Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Werkzeuge gestohlen

Lumpzig OT Hartha (ots)

Unbekannte brachen einen Baucontainer, welcher im Bereich einer Baustelle in der Hauptstraße steht auf und entwendeten Werkzeug. Zeugen, welche Hinweise zur Tat, im Zeitraum von Freitag (15.05.2020), gegen 15:00 Uhr bis Montag (18.05.2020), gegen 06:30 Uhr, richten diese bitte an die Polizei in Altenburg, Tel.: 03447-4710. (MW)

