Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zaun beschädigt und Polizeibeamten beleidigt

Gera (ots)

Nachdem am Samstag (16.05.2020), ein 17 Jähriger gegen 00:45 Uhr von einem Zaun in der Greizer Straße eine Holzlatte abgerissen hatte, wurde dieser von Polizeibeamten gestellt. Der junge Mann versuchte in der Folge die Beamten mit der Latte zu schlagen, beleidigte und bespuckte sie. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Entsprechende Anzeigen gegen ihn wurden erstattet. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell