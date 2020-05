Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wegbeleuchtung beschädigt

Altenburg (ots)

4 unbekannte Personen beschädigten am Samstag (16.05.2020), gegen 23:30 Uhr am Richard-Wagner-Platz eine Wegbeleuchtung durch Tritte. Die Polizei hat die Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen zur Tat und Hinweise zu den Tätern. Diese Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Altenburger Land, Tel., 03447-4710. (MW)

