Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgänger angegriffen

Altenburg (ots)

Nachdem es am Freitag (15.05.2020), gegen 23:20 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Straße zwischen einem 29-jährigen Fußgänger und 4 Insassen (18-29 Jahre) eines Pkw zu verbalen Streitigkeiten gekommen war, verließen die Pkw-Insassen das Fahrzeug und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil des 29-jährigen Fußgängers. Der Mann musste in der Folge medizinisch versorgt werden. Gegen die anderen Männer wurde eine Anzeige erstattet. (MW)

