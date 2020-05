Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 32-Jähriger fuhr unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Haselbach (ots)

Die Beamten der Polizeiinspektion Altenburger Land entschlossen sich am Sonntag, dem 17.05.2020 in den Morgenstunden gegen 01:32 Uhr einen 32-jährigen Lada-Fahrer in Haselbach einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten einen starken Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest bestätigte deren Wahrnehmung. Ebenso zeigte ein Drogentest ein positives Ergebnis an. Bei dem 32-Jährigen wurden bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen, Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Es erfolgte die Blutentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

