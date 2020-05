Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Brossen (ots)

Auf der Bundesstraße zwischen Zeitz und Meuselwitz kam es am Samstag, dem 16.05.2020 gegen 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger PKW-Fahrer übersah hierbei einen bereits im Überholvorgang befindlichen Ford. Aufgrund der Unachtsamkeit des 27-Jährigen verlor der Fahrer des Fords die Kontrolle über seinen PKW. Nachdem sich sein Fahrzeug überschlagen hatte, kam es schließlich auf dem Dach im angrenzenden Feld zum erliegen. Der 19-jährige Fahrer des Fords wurde ins Krankenhaus eingeliefert. An seinem PKW entstand durch den Unfall ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ein durchgeführter Drogentest zeigte bei dem Unfallverursacher ein positives Ergebnis an. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung im Straßenverkehr ermittelt.

