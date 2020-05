Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Traktor in Langenwolschendorf umgestürzt

Greiz (ots)

Am Freitag, den 15.05.2020, gegen 14:30 Uhr befuhr der Fahrer eines Traktors mit einem Anhänger (Tieflader), welcher mit einem Kettenbagger beladen war, die Leitlitzer Straße aus Richtung Leitlitz in Richtung Langenwolschendorf. Auf der leichten Gefällstecke bremste der 51-jährige Traktorfahrer wobei sich der Tieflader aufschaukelte und der Traktor in der weiteren Folge nach links umkippte. An dem Traktor entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung in das Schleizer Krankenhaus verbracht. Wegen der auslaufenden Betriebsflüssigkeiten und der Bergungsarbeiten musste die Ortsverbindungstraße vorübergehend gesperrt werden. Die Stützpunkfeuerwehr Zeulenroda und die Feuerwehr Langenwolschendorf kamen zum Einsatz.(TA)

