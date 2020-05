Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogen im Straßenverkehr

Greiz (ots)

Am Freitag, den 15.05.2020, gegen 21:15 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz einen Pkw Seat Ibiza in der Feldschlößchenstraße in Greiz einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Fahrtauglichkeitsprüfung wurde bei dem 28-jährigen Fahrer ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief in Bezug auf Cannabis positiv. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.(TA)

