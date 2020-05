Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Axt in der Hand

Altenburg (ots)

Schmölln: Mit einer Axt begegnete ein 26-jähriger Mann aus Schmölln gestern Abend (14.05.2020) Altenburger Polizeibeamten, als diese gegen 17:30 Uhr wegen einer Ruhestörung zu ihm nach Hause in die Privatstraße gerufen worden. Mehrere Anwohner meldeten zuvor der Polizei, dass der Mann seit geraumer Zeit in seiner Wohnung randaliere. Die Beamten forderten den aggressiven Mann auf, die Axt fallen zu lassen. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam und mit seiner Axt weiter auf die Beamten zulief, wurde der mit über 2,7 Promille alkoholisierte Angreifer schließlich überwältigt und zu Boden gebracht. Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den Mann folglich in die Obhut medizinischen Fachpersonals. Ungeachtet dessen erwartet den 26-Jährigen ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell