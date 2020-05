Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Automatendiebstahl gesucht

Altenburg (ots)

Gewaltsam entfernte gestern Abend (13.05.2020), gegen 19:15 Uhr ein bislang unbekannter Täter einen in der Feldstraße aufgestellten Zigarettenautomaten. Anschließend lud der Unbekannte diesen in sein mitgeführtes Fahrzeug und fuhr davon. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall und informierte die Polizei. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug mit ausländischen Kennzeichen blieb jedoch erfolglos. Im Zuge der weiterführenden Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei in Altenburg werden nunmehr Zeugen gesucht. Haben Sie im genannten Tatzeitraum Beobachtungen zum Tatgeschehen oder dem Täter gemacht? Können Sie Angaben zum Verbleib des Fluchtfahrzeuges, einem grauem VW Passat, machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) bzw. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) an die Polizei zu wenden. (RK)

