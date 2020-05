Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenlaube

Altenburg (ots)

Ein Rasentrimmer und ein Schlauch gehören nunmehr zum Beutegut eines bislang unbekannten Täters. Dieser drang in der Zeit von 29.04.2020 - 30.04.2020 in eine Gartenlaube in der Zacharias-Kresse-Straße ein und stahl die dort gelagerten Gartenutensilien. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. (RK)

