Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hinweise zu Schaukeldieb gesucht

Altenburg (ots)

Für sicherlich traurige Kindergesichter sorgte mit seiner Tat ein bislang unbekannter Täter. In der Nacht vom vergangenen Dienstag (12.05.2020) zum Mittwoch (13.05.2020) betrat dieser ein frei zugängliches Grundstück in der Lessingstraße in Altenburg und stahl insgesamt drei Schaukeln sowie ein Kletterseil. Im Zuge der Ermittlungen zur Diebstahlstat sucht die Altenburger Polizei nun nach Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Schaukeldieb geben können. Tel. PI Altenburger Land: 03447 / 4710. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell