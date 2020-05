Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dieb im Mehrfamilienhaus

Gera (ots)

Vom 12.05.2020 zum 13.05.2020 hielt sich ein bislang unbekannter Dieb in einem Mehrfamilienhaus in der Rathenaustraße auf. So stahl dieser mehrere im Treppenhaus abgestellte Schuhe verschiedener Anwohner und brach im Keller des Hauses eine Parzelle auf. Aus diesem entwendete er ein Vorhängeschloss sowie diverse Alkoholika. Die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung hat die Geraer Polizei aufgenommen. In diesen Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum unbekannten Dieb geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die hiesige Dienststelle zu wenden. (RK)

