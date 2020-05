Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Durch die Kassenzone gerannt

Gera (ots)

Flinke Füße bekam gestern Abend (13.05.2020), gegen 19:40 Uhr ein 23-jähriger Ladendieb, als er in einem Supermarkt in der Berliner Straße von dortigen Mitarbeitern auf seine Tat angesprochen wurde. Mit samt seinen gestohlenen 8 Flaschen Bier rannte der Mann durch die Kassenzone und flüchtete schnellen Fußes. Dank der vorhandenen Personenbeschreibung des Täters konnte dieser im Rahmen der eingeleiteten Fahndung gestellt werden. Er muss sich nun in Form einer Anzeige für seine Tat verantworten. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell