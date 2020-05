Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Einbruch gesucht

Greiz (ots)

Die Sporthalle einer leerstehenden Schule Am Zaschberg geriet in der Zeit vom 08.05.2020 - 11.05.2020 ins Visier unbekannter Täter. Gewaltsam drangen diese in die Räumlichkeiten der Turnhalle ein und stahlen von dort letztendlich einen Feuerlöscher. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den unbekannten Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0361 / 6210 an die PI Greiz zu wenden. (RK)

