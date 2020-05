Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gewaltsam in Gartenlaube eingebrochen

Altenburg (ots)

Gewaltsam drangen unbekannte Täter in der Zeit vom 10.05.2020 zum 12.05.2020 in den Garten und fortfolgend in die Laube einer Gartenanlage in der Carl-von-Ossietzky-Straße ein und verursachten dabei nicht unerheblichen Schaden. Aus der Laube selbst stahlen die Täter nichts. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zur Tat bzw. den Tätern unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

