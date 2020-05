Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifen zerstochen

Altenburg (ots)

An einem im Hinterhof eines Hauses in der Beethovenstraße abgestellten Transporter (Fiat) machten sich am gestrigen Tag (12.05.2020) unbekannte Täter zu schaffen. In der Zeit von 09:30 Uhr bis 16:30 Uhr zerstachen die Täter einen Reifen des Fahrzeuges und verursachten so Sachschaden. Bereits im April dieses Jahres stahlen unbekannte Diebe die am Transporter angebrachten Kennzeichen. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell