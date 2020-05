Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickbetrug- Zeugen gesucht

Gera (ots)

Am Dienstag (12.05.2020), gegen 10:10 Uhr wurde ein 81-jähriger Mann und seine Ehefrau in der Herderstraße aus einem Auto heraus von zwei unbekannten Männern angesprochen. Einer der Unbekannten gab sich als einen ehemaligen Arbeitskollegen des Rentners aus und äußerte, dass er Geld benötige und als Sicherheit Kleidungsstücke bei den älteren Leuten zurücklassen würde. Gemeinsam begaben sich alle zur Wohnung der Rentner. Auf die Unbekannten reingefallen und im guten Glauben, ging die Ehefrau zusammen mit dem Tätern zu einer Bankfiliale in der Schlossstraße, holte Geld und übergab den Männern eine höher Summe Bargeld. Im Anschluss wurde die Frau wieder nach Hause gefahren. Die Polizei sucht Zeugen zur Tat und Hinweise zu den Tätern. Außerdem bittet die Polizei Personen, welche ebenfalls Opfer einer solchen oder ähnlichen Tat geworden sind, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals und eindringlich auf folgende Verhaltensweisen hin: - Lassen Sie nie fremde Personen in ihre Wohnung. - Lassen Sie nie mehrere Personen in ihre Wohnung, diese können sie ablenken und Sie verlieren den Überblick. - Seien Sie vorsichtig wenn sich Personen z.B. als Enkel, nahe Verwandte, ehemalige Freunde oder Kollegen oder auch als Polizisten ausgeben. - Machen Sie keine Angaben zu ihren finanziellen Verhältnissen und zu Bargeld in ihrer Wohnung. - Kontaktieren Sie Nachbarn, Freunde oder Verwandte über den Sachverhalt und fragen Sie nach Rat. Betrüger schreckt das ab Berechtigte Personen haben dafür Verständnis. - Handeln Sie nie überstürzt, lassen Sie sich nicht drängen und lassen sich Zeit mit Ihrer Entscheidung.

Denken Sie bitte daran, wenn Sie vorsichtig sind heißt das noch lange nicht dass Sie unhöflich sind! (MW)

