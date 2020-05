Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mülleimer in Brand gesetzt

Gera (ots)

Bad Köstritz: Nachdem am Dienstagabend, gegen 22:00 Uhr Unbekannte den Kunststoffeinsatz eines Steinabfallbehälters in der Straße Am Sommerbad in Brand setzten, wurde der Brand von Zeugen entdeckt und diese informierten die Feuerwehr und Polizei. Der Brand konnte gelöscht werden. Die Polizei ermittelt zur Sachbeschädigung und sucht Zeugen der Tat. Hinweise richten diese bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365 8290. (MW)

