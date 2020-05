Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Blumendieb gesucht

Dreiste Diebe trieben am vergangenen Wochenende ihr Unwesen im Steinweg, so dass die Geraer Polizei die Ermittlungen zu einer Diebstahlstat aufgenommen hat. Am Muttertags-Wochenende (08.05.2020 - 10.05.2020) stahlen die Täter zwei grüne Blumenkästen samt Hornveilchen-Bepflanzung, welche die Fensterbank eines Vereins im Steinweg zierten. Können Sie Angabe zu den bislang unbekannten Blumendieben geben? Haben Sie Hinweise zum Verbleib der beiden bepflanzten Blumenkästen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Geraer Polizei zu wenden. (KR)

