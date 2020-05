Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Von der Fahrbahn abgekommen

Greiz (ots)

Am Montag (11.05.2020), gegen 23:00 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW die B92 aus Greiz kommend in Richtung Silberloch. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und im Graben zum Liegen. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Der Pkw allerdings war so stark beschädigt, dass diesder abgeschleppt werden musste. (MW)

