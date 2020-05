Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti gesprüht - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Mit roter Sprühfarbe verewigten sich im Zeitraum vom 08.05.2020 - 09.05.2020 unbekannte Täte in zwei Gartenanlagen in der Erich-Mäder-Straße. Demnach besprühten die Unbekannten die Fassade einer Gartengaststätte sowie ein Trafohäuschen und verursachten dadurch Sachschaden. Zudem stellten die Beamten ein beschädigtes Dekorationselement an der Eingangstür einer weiteren Gartengaststätte fest. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zu den Tätern unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

