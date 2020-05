Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlaube in Brand

Gera (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten gestern (10.05.2020) Mittag, gegen 12:10 Uhr aufgrund des Brandes eines Gartenbungalows zur Straße Am Stockberg aus. Da die Laube bereits in Vollbrand stand, begann die Feuerwehr unverzüglich mit dem Löschmaßnahmen. Auch zwei benachbarte Wohnhäuser wurden in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Gera hat nunmehr die Ermittlungen zum Brandgeschehen bzw. zur Brandursache aufgenommen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell