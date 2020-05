Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zum Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Samstagabend (09.05.2020), gegen 23:20 Uhr rückten Polizeibeamte zu einem Waldstück am Heeresberg aus. Dort kam es auch noch ungeklärter Ursache zu körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, flüchteten bereits mehrere Beteiligte in unbekannte Richtung. Es konnten jedoch zwei junge Männer (17, 19) angetroffen werden, die im Verlauf der Auseinandersetzung von ihren bislang unbekannten Kontrahenten im Gesichtsbereich verletzt wurden, so dass ein Rettungswagen angefordert wurde. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell