Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeige wegen "Stinkefinger"

Gera (ots)

Wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte muss sich seit gestern (10.05.2020) ein 33-Jähriger verantworten. Gegen 00:05 Uhr zeigte der Mann den Polizeibeamten den "Stinkefinger", als sie in der Brückenstraße an ihm vorbeifuhren. Bei der im Anschluss durchgeführten Personenkontrolle nebst Identitätsfeststellung leistete der stark alkoholisierte Mann zudem Widerstand, der gebrochen werden musste. Er wurde in schließlich in eine Gewahrsamszelle gebracht, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell