Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Treben (ots)

Am Samstag kam es gegen 15:20 Uhr auf der B7 in der Ortslage Treben zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 58-jähriger Yamaha-Fahrer fuhr mit seinem Motorrad aus Richtung Altenburg kommend in Richtung Borna. Als die vor ihm fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt halten mussten, verlor er beim Bremsvorgang die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er verletzte sich bei diesem Unfall und musste ärztlich versorgt werden. Am Motorrad entstand Sachschaden und es liefen Betriebsstoffe aus. Die B7 war kurzfristig voll gesperrt.

