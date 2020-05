Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken am Steuer

Schmölln, OT Gimmel (ots)

Am Freitag gegen 17:20 Uhr verlor ein 59-jähriger Smart-Fahrer auf der Verbindungsstraße zwischen Gimmel und Trebula die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Straße ab und rutschte in einer Linkskurve in den Graben. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde bei dem Mann ein Alkoholwert von 2,81 Promille festgestellt. Es folgte die Unterbindung der Weiterfahrt, eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines.

