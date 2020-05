Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verstoß gegen 0,5 Promille Grenze

Auma-Weidatal (ots)

Am 10.05.2020 wurde gegen 00:30 Uhr ein 42 jähriger PKW Fahrer in Auma einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf Nachfrage zum Alkoholkonsum gab er an, dass er zuvor 2 Bier getrunken habe. Der anschließend durchgefhrte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Somit wird nunmehr der Verstoß gegen die 0,5 Promille Grenze geahndet, was eine empfindliche Geldstrafe und ein einmonatiges Fahrverbot nach sich zieht.

