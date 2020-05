Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt in Greiz

Greiz (ots)

Am 08.05.2020 wurde gegen 22:30 Uhr ein Kleintransporter in der Tannendorfstraße/Greiz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der 40 jährige nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,29 Promille ergab. Aufgrund Dessen wurde bei dem 40 jährigen Fahrer eine Blutentnahme angeordnet. Wie sich herausstellte, besaß der Fahrer auch keine Fahrerlaubnis, so dass gegen ihn nunmehr wegen Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Führerschein ermittelt wird.

