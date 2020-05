Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vollsperrung wegen Unfall in Zeitzer Straße

Gera (ots)

Ronneburg: Am Freitag dem 08.05.2020, gegen 13:15 Uhr rückten Rettungsdienst und Polizei in die Zeitzer Straße aus, da es dort zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin (79J) und einem Bus (Fahrer 68J) kam. Nach derzeitigem Erkenntnisstand überquerte die Fußgängerin die Zeitzer Straße und wurde hierbei von einem vorbeifahrenden Bus, trotz eingeleitetem Ausweichmanöver, erfasst. Die 79-Jährige verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die Zeitzer Straße voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen.

(JN)

